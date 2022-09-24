Процедура вхождения новых территорий в состав РФ может пройти 30 сентября

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Процедура вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может состояться 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

С учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения территорий [ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ], — цитирует агентство слова неназванного собеседника.

При этом собеседник издания не исключил, что в процедуре вхождения новых территорий будет участвовать президент России Владимир Путин. Законопроекты о вхождении освобожденных территорий в состав России могут внести в ГД 28 сентября, их принятие и рассмотрение назначено на 29 сентября.

Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России будут проходить вплоть до 27 сентября. В ДНР работают 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Для беженцев также открыты участки в России.