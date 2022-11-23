«Представляете, что там найдут?»: в МИД предложили обыскать офис Зеленского Захарова предложила СБУ обыскать офис Зеленского

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Представитель МИД России Мария Захарова предложила Службе безопасности Украины (СБУ) провести обыск в офисе президента страны Владимира Зеленского. Таким образом она отреагировала на новость о том, что сотрудники СБУ нашли в храмах Украинской православной церкви «пророссийскую литературу» и деньги.

СБУ заявила, что во время обысков в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре, ее сотрудники нашли «пророссийскую литературу и миллионы наличных». Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?, — написала Захарова в Telegram.

Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудники ведомства завершили обыски в храмах Украинской православной церкви. В ходе розыскных мероприятий в церквях были обнаружены деньги в разной валюте и «пророссийская литература». Более 50 граждан Украины и России прошли проверку с использованием полиграфа.

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в Киево-Печерской лавре, чтобы не допустить использования монастыря «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов, а присутствующих в лавре лиц — на причастность к противоправной деятельности.

Позже обыски также прошли в Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП, женском монастыре в поселке Серники и в Корецком Свято-Троицком монастыре в Ровненской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным звеном в цепи военных действий властей Украины против Русской православной церкви.