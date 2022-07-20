Правительство утвердило список ядерных материалов для экспортного контроля Правительство утвердило список ядерных материалов и оборудования для экспортного контроля

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Российское правительство утвердило список ядерных материалов, оборудования, а также специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации. Список составил около 50 страниц.

В перечень включены ядерные материалы, в том числе уран, обогащённый по изотопам уран-235 и уран-233, плутоний-239, торий. нептуний-237, америций-241, америций-243, калифорний-252, оборудование и неядерные материалы, среди которых ядерные реакторы, детекторы потока нейтронов тяжёлая вода и другое.

Во вторник, 19 июля, был опубликован утверждённый кабмином список оборудования, материалов и технологий двойного назначения, которые применяются в ядерных целях и подлежат экспортному контролю.

Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что ситуация на Украине может привести к началу ядерной войны в Европе. Эксперт полагает, что европейские страны могут стать стороной конфликта помимо своей воли.