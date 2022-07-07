Китай увидел риск начала ядерной войны в Европе из-за Украины Военный эксперт Чжунпин: ситуация на Украине может стать поводом для ядерной войны в ЕС

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Китайский военный эксперт Сун Чжунпин считает, что ситуация на Украине может привести к началу ядерной войны в Европе. Об этом он заявил в беседе с газетой Global Times. Эксперт полагает, что европейские страны могут стать стороной конфликта помимо своей воли.

Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. <...> Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе, — сказал Чжунпин.

По его мнению, попытки США доминировать на континенте вызывают у европейцев всё большее раздражение. В результате Евросоюз начинает стремиться к стратегической автономии региона.

Одновременно с этим, как полагает Чжунпин, Вашингтон использует ситуацию на Украине для контроля над Европой и для сдерживания РФ. Сами США значительную помощь Киеву оказывать не стремятся, резюмировал эксперт.

Ранее МИД Северной Кореи подверг критике стратегическую концепцию, которая была принята на саммите НАТО. В дипломатическом ведомстве КНДР обвинили США в милитаризации Европы и попытке превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в плацдарм, который будет использоваться для сдерживания России и Китая.