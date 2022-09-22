Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России в четверг, 22 сентября, одобрило проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годов. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

В 2023 году доходы федерального бюджета ожидаются в размере 26,13 трлн рублей, расходы составят 29,056 трлн рублей. Дефицит кабмин прогнозирует в объеме порядка 2,9 трлн рублей или 2% ВВП. Как сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов, финансировать его планируется в основном за счет внутренних заимствований.

Согласно прогнозу нефтегазовый дефицит федерального бюджета России в 2023 году составит 7,9% ВВП.

Проект бюджета учитывает нормализацию бюджетной политики и постепенный выход в 2025 году на бюджетные правила, которые предусматривают первичный баланс бюджета: доходы будут равняться расходам без учета расходов на обслуживание государственного долга, — заявил Силуанов.

В расчете доходов учтены базовые нефтегазовые доходы в размере 8 трлн рублей, отметил министр финансов. Все, что будет поступать «сверху», будет направляться в Фонд национального благосостояния.

Это позволит сократить бюджетный дефицит с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% ВВП в 2025 год, — сказал глава Минфина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в новом прогнозе правительства России ближайшие три года бюджет страны будет дефицитным. По оценкам кабмина, в 2023 году в бюджет поступит 26,13 трлн рублей, однако расходы составят 29,56 трлн рублей.