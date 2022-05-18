Правительство одобрило запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев

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Правительство поддержало законопроект о запрете использования услуг суррогатных матерей для иностранцев и лиц без гражданства. К проекту высказан ряд замечаний, текст документа размещён в электронной базе Госдумы.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний, — сказано в тексте.

Кабмин, в частности, указывает на необходимость создания системы, которая будет защищать права всех участников в сфере суррогатного материнства. Необходимо также проработать вопрос о возможности использования суррогатного материнства иностранцами, которые состоят в браке с россиянами. Также правительство указывает на необходимость ответственности сторон за нарушение условий договора.

Особое внимание уделяется тому, что в законопроекте содержатся риски нарушения прав и интересов ребёнка, который рождён суррогатной матерью, в случае отказа от него потенциальных родителей. А также если суррогатная мать не заинтересована в судьбе ребёнка и отказывается указать своё имя в акте о рождении.

Также предлагается решить вопрос о возможном использовании донорских эмбрионов граждан России иностранцами. Отмечается, что введение запрета может рассматриваться как нарушение Россией ряда международных соглашений, в том числе соглашения с Белоруссией о медпомощи и Договора о ЕАЭС.

На днях Московский областной суд отказал в передаче двух детей-близнецов вице-спикеру палаты представителей Конгресса Филиппин Фреденилю Эрнаесу Кастро. Аналогичное решение по иску гражданина Австрии Штефана Тама принял Сыктывкарский городской суд.