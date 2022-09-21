Baza: повестки на мобилизацию будут приходить в том числе через Госуслуги

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Повестки о призыве на мобилизацию будут приходить не только в бумажном виде, но и через Госуслуги, сообщает Telegram-канал Baza. По информации издания, всем, кого собираются призвать в Вооруженные силы РФ придёт уведомление в аккаунте.

На случай, если у военнообязанного нет аккаунта, обычные повестки через почту тоже будут, — говорится в сообщении.

После сообщения о возможном приходе повесток сайт Госуслуг начал зависать. Пользователи жалуются, что не могут зайти в свой аккаунт.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее Mash сообщил, что в военкоматы для дальнейшего участия в спецоперации на Украине преимущественно вызывают десантников, танкистов и артиллеристов. Один из подписчиков Telegram-канала, оказавшийся в числе военнослужащих в запасе, рассказал, что повестки также приходят медикам.