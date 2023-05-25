«Пострадал за взгляды»: в ГД о сидящем в казахстанской тюрьме ополченце ДНР Депутат ГД Затулин заявил, что сидящий в казахстанской тюрьме ополченец ДНР Шалашов пострадал за взгляды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Затулин

Первый заместитель комитета Госдумы по вопросам СНГ Константин Затулин в разговоре с NEWS.ru заявил, что житель Казахстана Сергей Шалашов, который с 2014 по 2019 год воевал в составе ополчения ДНР, а позже оказался в казахстанской тюрьме, пострадал за свою гражданскую позицию. По мнению депутата, Россия должна защищать таких людей, но может это сделать только после соответствующего обращения от заключенного.

Конечно, мы должны защищать людей, которые борются за нас и проливают свою кровь. <...> Я знаю несколько подобных случаев, где за пророссийские взгляды люди пострадали, но они обращались с этим случаем, поэтому мы над ним работаем. Чтобы после не возмущаться, достаточно написать бумагу ему самому или родственникам, чтобы я, например, ответил за то, что сделал или не сделал, и тогда я начну заниматься, почему и где так несправедливо поступили, но на расстоянии мы гадать не можем, — рассказал Затулин.

Депутат объяснил, что помимо разрешения на временное проживание есть еще вид на жительство и основания для упрощенного получения гражданства.

Также за это время происходили изменения в законодательстве, направленные на решение подобных вопросов. Например, закон о гражданстве, который недавно вновь принят, 35 раз с момента своего принятия дополнялся и изменялся, — сказал Затулин.

Он добавил, что на уровне общих представлений Россия обязана помогать мигрантам, однако осужденный в Казахстане ополченец не обратился за защитой, поэтому власти РФ вовремя не отреагировали.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранцам получать российское гражданство в упрощенном виде, если в период проведения спецоперации они заключили контракт на службу в ВС РФ или в «воинских формированиях» сроком как минимум на один год. Упрощенный порядок получения гражданства РФ также вводится для членов семей иностранцев.