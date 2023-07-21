Постпредство РФ назвало условия для возвращения страны в зерновую сделку Постпредство РФ: Россия вернется в зерновую сделку при выполнении семи требований

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Москва может вернуться в зерновую сделку, если семь ее требований будут выполнены Западом, рассказал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности всемирной организации. Он отметил, что Россия не выступает против договоренностей.

Первое — это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе — должны быть сняты все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. Речь, в том числе идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT, — заявил Полянский.

По его словам, какие-то новые обещания и идеи на это счет не устроят РФ, нужно только выполнение этих условий.

Также среди условий дипломат назвал возвращение поставок в Россию запчастей для сельхозтехники и отрасли производства удобрений, решение вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия.

Среди прочего Полянский назвал обеспечение беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья, разблокировку российских активов в сельхозотрасли и восстановление первоначального гуманитарного характера зерновой сделки.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил о готовности России рассмотреть любые варианты продолжения поставок зерна и удобрений на мировые рынки.