Посольство: в США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия Посольство: американские СМИ дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что СМИ в США продолжают кампанию по дискредитации России. Делают они это, раздувая мнимую угрозу применения ВС РФ биологического оружия, хотя такую репутацию себе обеспечили именно США, отметили дипломаты в Telegram.

В местных СМИ продолжается кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения ВС РФ биологического оружия. Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области, — подчеркивается в заявлении дипмиссии.

В посольстве уточнили, что Минобороны России много раз предоставляло документальные подтверждения этого.

Призываем местных экспертов <...> задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО, — заявили дипломаты.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил: активная деятельность Соединённых Штатов по созданию биолабораторий недопустима. Понятно, для чего были созданы биолаборатории на Украине, и тому есть определённые доказательства, добавил он, отметив, что на этих предприятиях велись разработки компонентов биооружия.