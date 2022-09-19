Российское посольство в Латвии обвинило Ригу в расовой дискриминации Посольство России в Риге: Латвия нарушила Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Латвийские власти в грубой форме нарушили положения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Риге. Заявление было сделано на фоне запрета на въезд россиян в Латвийскую Республику, который вступил в силу 19 сентября.

Данными репрессивными мерами (запретом на въезд. — NEWS.ru), основанными на принципах национальной сегрегации, Рига грубо нарушила положения международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года, в очередной раз подтвердив реноме «демократической и цивилизованной» страны Европейского союза, — сообщили в посольстве.

Помимо этого, представители дипмиссии отметили, что русофобские настроения и действия, направленные против россиян, привели к «откровенно расистской политике» Латвии.

Эстония, Литва, Латвия и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд граждан России с действующими шенгенскими визами, в том числе выданными третьими государствами. Ограничение касается не всех граждан, а в первую очередь туристов. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что намерена лоббировать аналогичные действия всех стран ЕС.