Посольство РФ: Украина используется США для отвлечения внимания В посольстве России заявили, что Украиной США отвлекают внимание от проблем Запада

Фото: osce.org

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что США используют украинский конфликт, чтобы отвлечь внимание Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада. Дипмиссия в Telegram обратила внимание на то, что на площадке ОАГ обсуждался «непрофильный» для американского континента вопрос, хотя его просили не включать в повестку.

Очевидно намерение США отвлечь внимание членов ОАГ от накопившихся в Западном полушарии насущных проблем, — считают в российском представительстве.

Дипломаты отметили, что участникам ОАГ пришлось обсуждать украинский конфликт, при этом в Вашингтоне не обращают внимание на обеспокоенность членов межамериканской структуры «разгулом преступных банд» на Гаити. Страны региона много раз поднимали тему контрабанды на Гаити оружия из США, но вопрос не рассматривается, как и многие другие актуальные проблемы континента.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при ОАГ. После этого организация стала слабее, считает он. Антонов добавил, что Москва достижению целей ОАГ отдавала «все силы и возможности». Организация же оттолкнула от себя надёжного друга.