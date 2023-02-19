Посол Антонов предрек наступление американских танков на Россию Посол России Антонов обвинил США в демонизации РФ и разжигании украинского кризиса

Фото: U.S. Navy

Соединенные Штаты ответственны за разжигание кризиса на Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что Россия виновна в античеловечных преступлениях на Украине. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что Белый дом демонизировал образ России во всем мире, параллельно снабжая Киев оружием и усугубляя тем самым кризис.

Рассматриваем подобные инсинуации как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию в рамках развязанной против нас гибридной войны. Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего, безудержную милитаризацию киевского режима. <...> Вопиющей акцией становится то, что по воле Белого дома на нашу страну, как и 80 лет назад, пойдут танки с крестами, — сказал Антонов.

По его словам, Соединенные Штаты игнорируют применение украинскими военными запрещенного оружия, которое «уносит жизни сотен мирных граждан». Также Антонов отметил, что Белый дом не обращает внимания на появляющуюся в Сети информацию о расстреле российских солдат на Украине. Он считает, что все эти факты указывают на двуличие Вашингтона, а также на предвзятую позицию в военном конфликте.

Ранее вице-президент США Камала Харрис обвинила российское руководство в совершении преступления против человечности на Украине.