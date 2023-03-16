Посол Озеров: США и ЕС хотят заставить Африку прекратить контакты с Россией

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Олег Озеров

Делегации стран ЕС, США и Канады в преддверии второго саммита «Россия — Африка» пытаются оказывать давление на африканских лидеров, чтобы убедить их отказаться от контактов с Москвой, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. По его словам, Запад буквально ведет осаду властей африканских стран, передает РИА Новости.

Очень много примеров такого рода. Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а также из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией, — цитирует агентство дипломата.

Он также напомнил слова министра финансов США Джанет Йеллен о том, что она в ходе поездки по африканским странам обсуждала с их лидерами санкции в отношении РФ и угрожала быстрой реакцией Вашингтона на нарушение рестрикций. По словам Озерова, это является еще одним примером шантажа и откровенного диктата со стороны США. Он подчеркнул, что подобные шаги американских властей не могут быть приняты в современном мире.

Ранее востоковед Сергей Белов объяснил, чем России выгодно сотрудничество с Африкой. По его словам, это дает возможность решить задачи экспорта энергоресурсов, сельскохозяйственного сырья, получить дешевую продукцию в виде табака, какао-бобов, черного чая, а также марганцевых руд. Кроме того, с политической точки зрения поддержка Африки даст России сразу 25% голосов в ООН.