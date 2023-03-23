Посол Антонов уличил Запад в подготовке к Армагеддону Посол Антонов: Запад подводит мир к черте, за которой находится ядерный Армагеддон

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Страны Запада во главе с США, решив поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой отчетливо маячит ядерный Армагеддон. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания американской администрации о безопасности такого рода вооружений. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале российской дипмиссии.

Похоже, «просвещенный» Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон. <...> Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. На Украину идет беспрерывный поток смертоносных вооружений, с помощью которого уничтожаются мирные граждане, жилые массивы, школы, больницы, детские сады, — сообщил Антонов.

По словам посла, при использовании подобного рода боеприпасов на местности оседает токсичная радиоактивная пыль, которая не поддается дезактивации. Подобные вещества провоцируют онкологические заболевания, подчеркнул Антонов.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о намерении Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.

В США отметили, что боеприпасы с обедненным ураном представляют собой обычный тип вооружений, который применяется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».