Помощник Путина ответил на вопрос о «просвете» в отношениях с США Ушаков заявил об отсутствии поводов для оптимизма в отношениях России с США

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что нынешнее положение дел в отношениях России с США не дает поводов для оптимизма. Состояние взаимоотношений двух стран остается без изменений, сообщил дипломат. Запись интервью опубликована в Telegram-канале журналиста.

Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке. Оптимизма особо это не вызывает, — признался Ушаков.

Ранее в посольстве РФ в Боснии и Герцеговине заявили, что дружить с Америкой — все равно, что купить билет на «Титаник». Российские дипломаты указали, что в Вашингтоне «любят всех поучать», но сами готовы обманывать весь мир, как в случае с войной в Ираке, когда армия США вторглась в страну под ложным предлогом, заявляя о наличии ядерного оружия, которого впоследствии не обнаружилось.

Два месяца назад замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российско-американские отношения разрушены. Дипломат сказал, что может охарактеризовать нынешний уровень взаимодействия Москвы с Соединенными Штатами словом «крах». Замминистра иностранных дел добавил, что ответственность за ухудшение связей лежит на руководстве США.