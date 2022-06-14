Помощник Путина: для встречи с Зеленским нужно тщательно подготовиться Помощник Путина Ушаков: для встречи с Зеленским нужно тщательно подготовиться

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, возможность переговоров глав России и Украины никто не отвергает, но необходимы все условия, передает РИА Новости.

Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное — очень-очень-очень тщательной подготовки, — сказал Ушаков.

От дальнейших комментариев помощник президента отказался, аргументировав это тем, что возможность встречи двух лидеров уже не единожды обсуждалась.

8 июня аналогичное мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он исключил встречу Путина и Зеленского в ближайшее время, так как, по его словам, любые переговоры на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены и результативны.

12 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящей неделе планирует провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. Он намерен обсудить вопрос создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины.