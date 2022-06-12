Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским Эрдоган заявил, что планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящей неделе планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Он намерен обсудить вопрос создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины.

Мы будем участвовать в работе (по созданию безопасного коридора отправки сельхозпродукции. — NEWS.ru) не только для себя, но и для третьих стран. Переговоры продолжаются, в предстоящую неделю мы обсудим с Зеленским и Путиным, какие шаги могут быть предприняты, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Украина и Россия являются ключевыми странами в вопросе экспорта продовольствия. Эрдоган отметил, что у его страны нет проблем с зерновыми, однако он был бы не против увеличить объемы запасов. Сейчас в распоряжении Анкары 5 млн тонн пшеницы.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара оптимистично настроена по вопросу формирования безопасного морского коридора для поставок в другие страны украинского зерна. Министр добавил, что турецкие суда собираются сопровождать украинские и другие корабли на протяжении всего их пути.

Вопрос создания безопасного коридора был поднят в среду, 8 июня, во время переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Ранее Путин заявлял, что Москва гарантирует выход судов с украинским зерном даже через порты, перешедшие под контроль РФ, но при условии, что сначала Киев разминирует гавани.