В Турции оптимистично настроены в вопросе создания «зернового коридора»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что официальная Анкара настроена оптимистично по вопросу формирования безопасного морского коридора, который задействуют для поставок в другие страны зерна с Украины. Он заявил в эфире телеканала Habertürk, что сейчас об этом ведутся активные переговоры.

Мы хотим как можно скорее завершить эту работу, проводим активные переговоры с Россией и Украиной. У сторон есть некоторые оговорки, мы работаем над их устранением. В этом вопросе мы настроены оптимистично, — сказал министр.

Он отметил, что во время переговоров отдельно обсуждается вопрос очистки портов Украины от мин, а также проблема сопровождения судов после их выхода в открытое море по коридорам. Кроме того, министр добавил, что турецкие суда собираются сопровождать украинские и другие корабли на протяжении всего их пути.

Турецкие власти ранее говорили о том, что готовы гарантировать безопасные поставки украинского зерна по Черному морю. Вопрос собираются поднять на встрече представителей Турции, России, Украины и ООН, которая пройдет в Стамбуле. Турецкие СМИ сообщают, что дорожная карта по созданию коридора уже почти готова, и, если будут достигнуты нужные договоренности, поставки удастся запустить уже очень скоро.

Вопрос создания безопасного коридора был поднят в среду, 8 июня, во время переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва готова гарантировать выход судов, груженых украинским зерном, даже через те порты, которые в ходе спецоперации успели перейти под контроль РФ. При этом глава государства отмечал, что сначала нужно разминировать гавани, и эта задача должна лечь на плечи официального Киева. Путин сказал, что все заявления о якобы препятствиях со стороны России для вывода зерна являются откровенным блефом.