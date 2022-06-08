Песков: встреча Путина с Зеленским исключена В Кремле заявили, что встречу Путина и Зеленского сейчас подготовить невозможно

Фото: Максим Гучек/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас невозможна, передает РИА Новости. По словам представителя Кремля, любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовленной и результативной.

Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека. Сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах, — заявил Песков.

Ранее президент Украины вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным, одновременно заявив, что тупиковое положение в конфликте с РФ «не вариант» для Киева и победа «должна быть достигнута на поле боя». Кроме того, он вновь призвал Запад оказать Украине военную поддержку.

Ранее Песков заявил, что Вашингтон «только подливает масла в огонь» и поставками оружия на Украину отбивает у Киева желание возвращаться к мирным переговорам с Москвой. Он также отметил, что Россия чётко озвучила требования по Украине, но украинские власти предпочитают переговорам «другой вариант» под влиянием западных кураторов. При этом он не исключил возможность встречи Путина с украинским коллегой при наличии соответствующего документа.