Политолог объяснил отставки губернаторов санкционным давлением Политолог Наумов: отставки губернаторов могут быть связаны с санкционным давлением

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Отставка пяти губернаторов может быть связана с санкционным давлением, из-за чего они оказались неэффективны, предположил политолог Сергей Наумов в разговоре с Live 24. Сейчас стране нужны эффективные менеджеры и ротация, вероятно, вызвана возросшей ролью региональных властей, отметил он.

Насколько быстро Россия справится с последствиями санкций, во многом зависит от работы региональных властей, от их умения выстраивать коммуникацию с населением, с элитами, от их способности искать варианты развития регионов в сегодняшних непростых условиях, а не бесконечно клянчить деньги у федерального центра, — сказал Наумов.

По его мнению, ротация среди губернаторов продолжится.

10 мая об уходе с поста губернатора заявили сразу пять действующих глав субъектов РФ. Губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, Томской области Сергей Жвачкин и Республики Марий Эл — Александр Евстифеев. Президент России Владимир Путин назначил вместо них пятерых врио.

О том, что некоторые из ушедших губернаторов могут покинуть свои посты, журналисты сообщали в январе. Отмечалось, что в течение года под смениться могут девять глав регионов.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, в ближайшем будущем на должности назначат силовиков, «условных генерал-губернаторов». Он также отметил, что Россия переходит от стадии участия в конфликте к режиму «мирного времени».