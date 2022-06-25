Политическая виртуальность: посол России оценил взаимоотношения с Канадой Посол России в Канаде Степанов назвал отношения между странами «политически виртуальными»

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В настоящее время российско-канадские отношения являются примером «политической виртуальности». Они лишились наполнения в виде экономических, гуманитарных и академических контактов. Об этом заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.

По его словам, на фоне кризиса на Украине дошло до того, что ряд канадских университетов начал закрывать кафедры русистики, поскольку «давать объективную картинку о России негласно запрещено».

Наши отношения усилиями правительства Трюдо становятся сугубо политически виртуальными без какой-то практической подушки, потому что нет ни экономических контактов, ни гуманитарных, ни культурных, ни академических, — сказал Степанов.

По словам российского дипломата, кабинет Трюдо своими действиями разрушил или заморозил двусторонние отношения. Обрублен товарооборот, обрублены связи на всех уровнях власти, университетам дана команда прекратить взаимодействие с партнёрами. Степанов называет ситуацию «печальной».

Я не знаю, куда ещё можно хуже, куда дальше можно двигаться. Вычерпали мы это дно, достигли мы его или нет, не знаю, — сказал он.

Ранее Олег Степанов сообщил, что Россия не принимает участия в контактах между Канадой и Германией по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые были осложнены санкциями. Он пояснил, что обсуждаемый сторонами вопрос является проблемой двух стран и не более того.