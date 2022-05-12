«Похвастаться нечем»: Песков о переговорах с Украиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «похвастаться нечем» на переговорном треке с Украиной, передаёт РБК. Со вчерашнего дня в этом процессе ничего не изменилось.

Мы вчера говорили про переговоры, со вчерашнего дня ничего не изменилось. И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке, — сказал он.

Песков также подчеркнул, что за последние два месяца не предпринимались действия по возобновлению диалога между РФ и США. Он отметил, что Кремль был настроен на общение, однако в Белом доме «не захотели разговорить и не захотели слушать».

Представитель Кремля ранее отмечал, что переговоры между Киевом и Москвой без посредников характеризуются вялостью и нерезультативностью. Помощник президента РФ Владимир Мединский подчёркивал, что процесс «не останавливается», однако он перейдёт в очную встречу, когда у России будет «больше конкретики на руках».