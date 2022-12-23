«Подтверждение правильности»: Майданов о приговоре украинского суда Майданов назвал приговор Киева о заочном лишении свободы подтверждением правоты РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Майданов

Депутат Госдумы, певец Денис Майданов, которого ранее днем украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества, в беседе с NEWS.ru назвал данную меру подтверждением правоты России. По его словам, вводимые Киевом и Западом санкции стали формой «высокого признания» как в России, так и за рубежом.

Истерика и ненависть врагов и противников нашей страны — это лучшее подтверждение правильности того, что мы делаем! — заявил законодатель.

Майданов также пообещал и дальше продолжать работу, «направленную на достижение целей нашей страны, защиту ее суверенитета и безопасности».

Украинский суд вынес вердикт сегодня днем, указав, что парламентария признали виновным в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Представители СБУ отметили, что Майданов выступал за независимость Донецкой и Луганской народных республик до начала спецоперации на Украине. Они считают, что тем самым музыкант мог способствовать разворачиванию военных действий на Украине.

Ранее депутат выразил мнение, что отечественные артисты, признанные Минюстом РФ иностранными агентами и критикующие специальную военную операцию на Украине, должны быть «полностью отключены от российского информационного поля». По его мнению, творчество таких исполнителей должно быть стерто со всех платформ, а сами они не должны упоминаться СМИ.