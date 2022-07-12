Песков высказался о возможности возобновления диалога с Киевом Песков заявил, что сейчас речи о возобновлении переговоров с Киевом не идет

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Дмитрий Песков

В Москве и Анкаре пока не обсуждается возможность возобновления переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что указ главы государства об упрощенном получении российского гражданства не посягает на суверенитет Украины, так как спецоперация ведется в первую очередь против киевского режима, а многие украинцы хотят стать гражданами РФ, передает РИА Новости.

Нет, сейчас об этом речи не идет, — прокомментировал Песков возможность возобновления диалога.

Ранее член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной заморозились по вине западных стран. По его мнению, Запад, в частности США, подстрекали Киев, внушая им мысль о возможной победе. Цеков также напомнил призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля решать конфликт на поле боя.

Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина намерена сначала укрепить свой боевой потенциал на земле с помощью нового вооружения, поставляемого ей странами Запада, и только после этого вернуться за стол переговоров с Россией. Он подчеркнул, что украинские войска уже готовы использовать полученное вооружение.