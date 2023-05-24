В Кремле отреагировали на идею переноса Рождества на Украине Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал изменение церковного календаря на Украине безумием и вакханалией. В интервью журналисту Павлу Зарубину он добавил, что теперь остается ждать отказа от украинского языка «в пользу американского».

По-русски говоря, это <...> вакханалия, это безумие. <...> Давайте подождем, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский, — сказал Песков.

Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь, теперь на Украине будут праздновать Рождество 25 декабря.

Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения главой Православной церкви Украины Епифанием. Церемонию в Успенском соборе он расценил как надругательство.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что действующие власти Украины стали открытыми врагами Христа и православной веры. Он обвинил «киевских сатанистов», которые добрались до УПЦ и ищут «связи с русским миром», в том, что те отбирают церковное имущество, избивая клириков и прихожан. При этом он подчеркнул, что гонения на местную православную церковь начались еще при экс-президенте Петре Порошенко, когда он пожертвовал УПЦ «ради своего переизбрания», которое так и не произошло.