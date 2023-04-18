Песков уточнил, когда Путин посетил ЛНР и Херсонскую область Песков: Путин посетил ЛНР и Херсонскую область 17 апреля

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин вручает копию иконы военнослужащим штаба группировки «Днепр» на Херсонском направлении

Президент РФ Владимир Путин посетил Луганскую Народную Республику и Херсонскую область 17 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Представитель Кремля пояснил, что слова российского лидера о праздновании Пасхи связаны с тем, что праздник отмечается 40 дней.

Это было вчера. Действительно, когда президент икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней. И сейчас тем более пасхальная неделя. Это просто ошибочно — ухватились за эту фразу сразу и стали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера, — заявил Песков.

В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток», сообщала пресс-служба Кремля. Глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении. В завершение визита Путин поздравил военных с Пасхой и подарил икону.

В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр». Об обстановке на этом направлении главе государства доложили командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский и ряд других военачальников. Заканчивая встречу, Путин также поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как отметил президент, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.