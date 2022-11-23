Песков: успех СВО сомнений не вызывает Песков: будущее и успех спецоперации России на Украине не вызывает сомнений

Фото: Министерство обороны РФ

Успех спецоперации России на Украине не вызывает сомнений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о зависимости существования ОДКБ от успеха СВО.

Можно согласиться с оговоркой, что успех спецоперации сомнений не вызывает, — сказал Песков.

Ранее Лукашенко во время саммита ОДКБ заявил, что судьба организации зависит от успеха спецоперации России на Украине. Белорусский лидер подчеркнул, что в случае поражения России «организация окажется под ее обломками».

До этого Песков сообщил, что Россия достигнет своих целей на Украине, но смена власти не является задачей СВО. По его словам, это подтверждается в том числе и заявлениями президента РФ Владимира Путина.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве. По его словам, необходимо принуждать Украину к исполнению Минских соглашений, несмотря на то что они уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах.