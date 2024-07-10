В Кремле сообщили, есть ли разногласия у России с Индией Песков: у Путина и Моди на переговорах не было никаких разногласий

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС/Kremlin.ru

У президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время переговоров не было никаких разногласий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, стороны обсудили все вопросы без расширенного формата. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что встреча Путина и Моди длилась более трех часов.

Песков сказал, что переговоры прошли в узком формате. На них присутствовали руководители практически всех основных направлений, в которых взаимодействуют Россия и Индия.

Это (отсутствие расширенного формата переговоров. — NEWS.ru) абсолютно не связано ни с разногласиями, ни с какими-либо проблемными ситуациями, — заверил пресс-секретарь президента РФ.

Моди посетил Москву 8 июля. Путин прокатил индийского премьер-министра на маленьком электрокаре по резиденции в Ново-Огарево. На опубликованных кадрах лидеры садятся в небольшую открытую машину, напоминающую гольфкар, и отправляются в поездку по дорожкам резиденции. Сопровождал их такой же автомобиль, но черный и тонированный. После лидеры остановились и продолжили маршрут пешком.

Журналист Хуэйлэн Тань ранее предположил, что визит Моди в Россию может разгневать американское руководство. Поездка индийского премьера в Москву, по его словам, происходит на фоне попыток Вашингтона изолировать президента Путина. Появление политика в РФ указывает на прочные двусторонние связи двух государств, добавил журналист.