Песков: Россия готова к диалогу с Украиной, не меняя целей спецоперации

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Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной при меняющейся ситуации и условиях, но цели специальной военной операции сохраняются, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, СВО продолжается, так как Киев «ушел с переговорного трека».

Президент [РФ Владимир Путин] говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции. Но в данном случае также на переговорах [Путина и Эрдогана] было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что президент России Владимир Путин сообщил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях. По словам дипломата, об этом глава РФ заявил в ходе переговоров в рамках саммита ШОС в Самарканде. Об условиях такого диалога не сообщалось.