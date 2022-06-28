Песков рассказал об укреплении запада России на фоне действий НАТО

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Минобороны России разрабатывает планы по усилению западных рубежей страны на фоне усиления НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, продвижение инфраструктуры НАТО в сторону границ России продолжается уже более 20 лет.

Ещё раз напомню, что разрабатываются нашим Минобороны планы по соответствующему усилению западных рубежей, — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Пескова, Североатлантический альянс изначально был нацелен на агрессию и продолжает «демонстрировать свою сущность». Об этом, по словам пресс-секретаря, свидетельствуют намерения НАТО нарастить силы высокой готовности.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует расширить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек вместо нынешних 40 тысяч. Столтенберг уточнил, что страны военно-политического блока в том числе создадут склады вооружений и расположат на восточном фланге войска, подготовленные для боевых действий в этом регионе.