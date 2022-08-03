Песков рассказал, как Россия может решить проблему Украины Песков: Россия готова решать украинскую проблему дипломатическим путём на своих условиях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия готова решать украинскую проблему путем переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Киеву известны условия Москвы и «они так или иначе будут обеспечены», передает РИА Новости.

Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях, — сказал представитель Кремля.

Он также напомнил, что Украина продолжает принимать от Москвы деньги за транзит российского газа в Европу, при этом не перестает считать Россию агрессором. Также Песков назвал «напряженной и абсурдной» ситуацию с поставками газа в Европу из-за санкций против РФ.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Кремль готов искать решение украинского кризиса путем переговоров. Однако он назвал ошибкой нынешние события на Украине.

Переговоры России и Украины прошли в несколько очных и дистанционных раундах в первые месяцы спецоперации. Наиболее продуктивными считались Стамбульские соглашения, которых удалось достичь в Турции. Однако позднее Москва не раз сообщала об отказе Киева от принятых решений и изменениях условий.