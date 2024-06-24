Песков раскрыл, остаются ли в силе мирные предложения Путина по Украине Песков: мирные предложения Путина по Украине остаются в силе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Мирные предложения российского лидера Владимира Путина по Украине все еще действительны, несмотря на атаку украинской армии на Севастополь, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, президент сам отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки.

Да, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков сообщил, что условия для ведения мирных переговоров, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, бессрочные. Он добавил, что предложение президента не нуждается в документальном оформлении, так как было подробно изложено публично, однако условия на фронте быстро меняются.

Путин назвал условия для начала переговоров. Для этого Украина должна полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Также Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня озвучил еще одно реальное мирное предложение Киеву. Глава государства отметил, что Москве для урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризация и денацификация.