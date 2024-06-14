В Кремле рассказали о сроке действия предложения по Украине Песков: условия Путина для ведения мирных переговоров бессрочные

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Дмитрий Песков

Условия для ведения мирных переговоров, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, бессрочные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Он добавил, что предложение президента не нуждается в документальном оформлении, так как было подробно изложено публично, однако условия на фронте быстро меняются.

Нет. Они бессрочные, разумеется. Но ситуация на фронте, она динамично меняется. И наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций, — сообщил Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин в ходе встречи с руководством МИД России представил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, а не выдвинул ультиматум. По словам представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский неверно понял предложение российского лидера.

Отмечается, что Зеленский, комментируя предложение Путина, заявил, что оно представляет собой «ультимативное послание». По его словам, оно не отличается от предыдущих и этому не стоит доверять.

До этого политолог Сергей Марков сообщил, что Запад воспримет мирные предложения президента России как «сознательно наглый нереалистичный ультиматум, то есть как троллинг со стороны Владимира Путина». В результате, по мнению эксперта, Запад вообще не удостоит предложение Путина никаким официальным ответом.