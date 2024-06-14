Путин заявил о новом мирном предложении Украине Путин: Россия делает еще одно реальное мирное предложение Киеву

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы.

Также глава государства подчеркнул важность отмены санкций против России. Он добавил, что Россия подтверждает готовность к диалогу со всеми странами. По словам Путина, если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них.

В ходе выступления Путин отметил, что Запад лицемерно призывает Россию к переговорам, при этом запрещая Украине вести их. По его словам, это «выглядит идиотски».

При этом Путин назвал условия для начала переговоров. Для этого Украина должна полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.