Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о турбине для «Северного потока»

Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал «Газпрому» все вопросы по поводу доставки в РФ из Канады турбины Siemens, необходимой для увеличения объемов прокачки газа по «Северному потоку». Он отметил, что вовлеченные в процесс стороны еще не дали комментариев по этому поводу, пишет ТАСС.

Не было ни одного официального сообщения — ни компании, ни покупателей, ни продавцов газа. Я предлагаю вам задать все эти вопросы «Газпрому», который на это квалифицированно ответит, — сказал Песков.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что 17 июля турбина Siemens была погружена в самолет и отправлена из Канады. Ориентировочно она прибудет в Берлин 24 июля. На то, чтобы доставить турбину в Россию, потребуется от пяти до семи дней, если не будет проблем с логистикой и таможней.

В Россию изделие Siemens прибудет на пароме и по суше через Хельсинки.