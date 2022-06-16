«Ковровые бомбометания не хороши»: Песков об ударе по экономике США Песков: Россия ударит по экономике США высокоточным оружием

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Россия старается применять высокоточное оружие во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о возможном введении масштабных экономических санкций против США, он отметил, что российская сторона будет действовать «предельно эффективно», пишет РИА Новости.

Ковровые бомбометания нигде не хороши. Россия везде действует высокоточным оружием, старается это делать предельно эффективно, — заявил Песков.

Он отметил, что главное в этом вопросе — принять такие решения, которые будут отражать российские интересы.

Ранее сервис слежения за санкциями Castellum.AI назвал Россию страной, в отношении которой было введено больше всего санкций за несколько лет. Всего с учетом предыдущих мер на РФ с 2014 года и по состоянию на 7 марта 2022 года были наложены 5532 рестрикции.

По количеству ограничений Россия значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР. По сообщению сервиса, больше всего санкций в отношении Москвы ввели Евросоюз, США, Канада, Швейцария и Франция. При этом большая часть ограничений была принята против физлиц.