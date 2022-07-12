Песков оценил подготовленность Кремля к оспе обезьян Песков: в Кремле подготовились к оспе обезьян

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В Кремле не планируют менять меры санитарной безопасности на фоне первого случая оспы обезьян в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в здании администрации президента не было полной отмены специальных противоэпидемических мер и по-прежнему действует масочный режим.

Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учетом специфики работы — все-таки это резиденция главы государства​, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее первый случай оспы обезьян зафиксировали в России у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. Как сообщили в Роспотребнадзоре, молодой человек обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевший изолирован, недуг у него протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет, а круг контактов в период пребывания в России был ограничен. В службе подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.