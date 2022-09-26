Кремль ответил на вопрос о закрытии границ в России Песков заявил, что решений о закрытии границ в отдельных регионах РФ не принималось

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никаких решений о закрытии границ в отдельных регионах России на фоне частичной мобилизации не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, информацией такого рода он не располагает.

Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент решений [о закрытии границ] не принято, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы. В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России. Кроме того, депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») также заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан».