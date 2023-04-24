Песков назвал враньем слова Байдена о загибающейся экономике России

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Дмитрий Песков

Утверждения президента США Джо Байдена о том, что экономика России разрушена санкциями, являются враньем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые». По его словам, таким образом он и другие европейские лидеры успокаивают своих граждан.

Американский президент Байден и все европейские лидеры, лидеры Еврокомиссии — они все успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена. Дословно президент США говорил. Это вранье, — сказал Песков.

Он отметил, что развернутая против РФ гибридная война и ложь требуют от Москвы силы воли и понимания происходящего, а также веры в правоту и уверенности в силах. В качестве примера Песков привел заявления о том, что спецоперацию на Украине Россия начала без всяких причин.

Пресс-секретарь главы государства уверен, что РФ будет развиваться такими же темпами, как Франция. По его словам, МВФ прогнозирует в 2023 году рост в 0,7%. Он подчеркнул, что аналогичный прогноз дан Франции, однако разница в том, что Россия поднимется, неся беспрецедентный груз на плечах.

Ранее МВФ опубликовал доклад, в котором cкорректировал оценки экономического развития России. Прогноз на 2023 год был улучшен, а на 2024 год — ухудшeн.