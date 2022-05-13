Песков назвал «уткой» сообщения о прекращении поставок газа в Финляндию

Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Сообщения СМИ о том, что Россия с 13 мая может прекратить поставки газа в Финляндию, являются уткой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс». Представитель Кремля подчеркнул, что таких планов у Москвы нет.

Скорее всего, эти сообщения очередная газетная утка. Таких планов нет, — сказал Песков.

За подробностями, касающимися поставок газа, он порекомендовал обращаться в «Газпром». При этом Песков напомнил, что компания всегда неукоснительно исполняет свои обязательства перед другими странами, поставляя топливо в том числе в страны, которые входят в состав НАТО.

Накануне об возможном прекращении поставок российского газа сообщила финская газета ILTALEHTI со ссылкой на местных высокопоставленных политиков. В качестве причины такого шага называлась позиция Москвы по вопросу вступления Финляндии в НАТО.