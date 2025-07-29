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29 июля 2025 в 13:07

Песков назвал ключ для скорейшей нормализации отношений России и США

Песков: для нормализации отношений России и США нужны импульсы с обеих сторон

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская сторона заинтересована в скорейшей нормализации отношений с Соединенными Штатами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, для этого требуются импульсы с обеих сторон. Таким образом Песков оценил прогресс разморозки отношений Москвы и Вашингтона.

Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном. В Кремле надеются, что процесс приобретет большую динамику.

Что касается контактов России и США по теме продления действия Договора о сокращении наступательных вооружений, по словам Пескова, в настоящий момент они отсутствуют. Он отметил, что обсуждению вопроса мешает состояние двухсторонних отношений между государствами.

Песков также ответил на вопрос, можно ли ожидать контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после слов республиканца о незаинтересованности в разговорах с Москвой. Он признал, что вопрос о встрече лидеров в предметном плане не стоит.

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