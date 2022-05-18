Песков рассказал, возглавит ли Путин аналог пионерского движения Песков: идея возглавить аналог пионерского движения пока не обсуждалась с президентом

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, обсуждалась ли с президентом России Владимиром Путиным идея возглавить наблюдательный штаб новой молодёжной организации, законопроект о которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, законопроект должен пройти этапы обсуждения и процедуру принятия, после чего будут понятны дальнейшие шаги по его реализации, в том числе и относительно руководства движением.

Законопроект должен пройти свой путь, будет проделана работа, потом уже будут понятны дальнейшие шаги, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что авторы законопроекта о новой общероссийской молодёжной организации предлагают утвердить на пост главы наблюдательного совета президента России. Отмечается, что структура организации, название которой пока не определено, будет напоминать пионерию, а курировать её будет Минпросвещения.

В свою очередь депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных предположил, что идея создать в России юношескую организацию, которая станет аналогом пионеров советских времён, обречена на провал. По его словам, приверженцы коммунистической партии будоражат людей воспоминаниями и играют на чувствах ностальгии.