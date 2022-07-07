«Перемога» в опасности: Медведев о возможной отставке Джонсона Медведев назвал возможную отставку Джонсона закономерным итогом британской бездарной политики

Фото: No. 10 Downing Street/XinHua/Global Look Press

Борис Джонсон

«Перемога» (победа) Украины будет в опасности в случае отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, иронично заметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал в своем Telegram-канале такой исход закономерным из-за «британской наглости и бездарной политики», а также предрек уход в отставку канцлера Германии, лидеров Польши и прибалтийских стран.

«Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности! Первый пошел... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке, — написал Медведев.

Ранее стало известно, что Джонсон подаст в отставку. Глава кабмина продолжит исполнять обязанности до избрания нового руководителя правящей Консервативной партии. Выборы состоятся в октябре этого года.

Джонсон должен выступить с заявлением в ближайшие часы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с NEWS.ru охарактеризовала скорую отставку Джонсона как «полураспад королевства». Она отметила, что в Великобритании наблюдается «глубочайший кризис» и это «вызывает тревогу».