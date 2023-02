Патрушев отреагировал на сообщения о подрыве США «Северных потоков» Патрушев не знает, кто подорвал «Северные потоки»

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев не стал комментировать расследование американского журналиста Сеймура Херша о том, что за взрывами на «Северных потоках» могут стоять США, передает ТАСС. Он заявил, что не располагает информацией о том, кто мог организовать эти диверсии.

Я не располагаю [информацией о том], кто подорвал, — ответил Патрушев на вопрос журналистов.

8 февраля Херш опубликовал на персональном сайте расследование, в котором утверждал, что в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием учений «Балтопс» заложили взрывные устройства под российские газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По его словам, решение о подрыве мог принять президент США Джо Байден.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвал эти сообщения совершенной ложью и полной фикцией.

Херш известен как правозащитник, лауреат Пулитцеровской и других журналистских премий. Он долгое время работал на агентства AP и UPI, был колумнистом в The New York Times. Из его статей в The New Yorker мир впервые узнал о жестоком обращении американских военных с иракскими заключенными в тюрьме Абу-Грейб. Херш ссылался на единственный анонимный источник, непосредственно осведомленный об оперативном планировании.