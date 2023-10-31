Патрушев заявил, что число научных сотрудников в России сократилось на 25% Патрушев: Россия не достигла технологического суверенитета из-за дефицита ученых

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Дефицит научных сотрудников в России является препятствием для достижения технологического суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что за последние два десятка лет число научных сотрудников снизилось на 25%.

Серьезным препятствием к достижению технологической независимости является дефицит квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров. Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, за последние 20 лет сократилась на четверть, — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что число студентов, которые обучаются по приоритетным специальностям и направлениям подготовки, растет, но при это все меньше выпускников устраивается работать по полученным специальностям. По словам Патрушева, это указывает на диспропорцию между спросом на квалифицированные кадры и их предложением системой образования.

Секретарь Совбеза также указал на проблему недостаточного финансирования исследований российских ученых. Он подчеркнул, что это создает риски утечки из страны важной информации, поскольку ученые в таких случаях начинают искать спонсоров за границей.

Ранее сообщалось, что в России прекратил работу просветительский проект «Всенаука», бесплатно распространявший научно-популярную литературу. Его кураторы объяснили это ухудшением международных отношений. Представители научной сферы усмотрели в произошедшем тревожный сигнал. По их словам, развитие целого ряда перспективных направлений оказывается под вопросом. Власти сочли, что ситуация излишне драматизируется.