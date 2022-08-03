Пасечнику и Турчаку вручили ордена Кадырова в Чечне Глава Чечни вручил ордена Кадырова Леониду Пасечнику и Андрею Турчаку

Фото: главалнр.рф

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник

В Грозном наградили орденами Кадырова главу Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника и секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, передает РИА Новости. Их вручал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пасечник был удостоен награды за «укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чеченской республикой и ЛНР». Турчаку была вручена награда «за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах Отечества».

Накануне главе Чечни присвоили звание Героя ЛНР. Во время церемонии награждения Пасечник поблагодарил чеченцев за помощь, которую они оказали в ходе конфликта на Украине, и подчеркнул, что всем луганцам известно, кто такие бойцы подразделений «Ахмат».