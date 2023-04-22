Памфилова ответила на санкции Зеленского против ЦИК России Памфилова назвала Зеленского коверным клоуном в ответ на санкции против ЦИК РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Руководитель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала президента Украины Владимира Зеленского коверным клоуном, передает ТАСС. По ее словам, введенные украинским лидером санкции против ЦИК не имеют никакого значения.

А какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое. Пусть кувыркается, пока хозяева ему позволяют, — цитирует агентство главу ЦИК.

Ранее стало известно о том, что украинский лидер подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Помимо ЦИК, под рестрикции попали КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а также «Новые люди». Санкции введены против дочерних компаний ВТБ и Росбанка, НИЦ «Курчатовский институт», Института океанологии имени П. П. Ширшова и других юрлиц.

Кроме того, ограничительные меры распространяются на 25 россиян, в числе которых родственники предпринимателя Владимира Потанина и члены семьи сенатора Сулеймана Керимова.

Неделю назад под украинские санкции попали 80 российских спортсменов, среди которых фигуристы Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, футболисты Игорь Акинфеев, Юрий Газинский, Динияр Билялетдинов, а также гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина.