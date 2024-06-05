Опубликовано видео работы российских снайперов на Ореховском направлении Снайперы группировки войск «Днепр» сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Снайперы 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» российской армии сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Военнослужащие ликвидировали двух солдат ВСУ.

В Запорожской области на Ореховском направлении снайперы 19-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожили двух военнослужащих ВСУ при попытке ротации, — заявили в ведомстве.

На опубликованных кадрах видно, как российский снайпер в камуфляже подготавливает оружие к работе, после чего занимает боевую позицию. Солдат отметил, что иногда украинские солдаты выходят из блиндажей в полный рост. Однако за это их «сразу наказывают». В ролике также видно, как снайпер смотрит на цель через прицел с тепловизором, после чего совершает выстрел.

Ранее пресс-служба Минобороны России опубликовала ролик, в котором экипаж вертолета Ка-52М поражает замаскированную технику и живую силу украинской армии на Донецком направлении. Уточнялось, что пилоты группировки войск «Центр» наносили удар по позициям противника неуправляемыми авиационными ракетами.