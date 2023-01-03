«Оправдания не пройдут»: Захарова о националистическом приветствии Украины Захарова: использующие украинский лозунг о «славе» и «героях» салютуют нацизму и фашизму

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале осудила тех, кто повторяет украинский националистический лозунг о «славе» и «героях» и пытается представить это как шутку. По ее мнению, оправдания подобным поступкам нет, поскольку они являются прославлением фашизма.

Захарова напомнила, что лозунг был утвержден украинскими националистами во время съезда в Кракове в 1941 году. Она отметила, что фразы, составляющие лозунг, — «своего рода код для распознавания по системе „свой — чужой“». Кроме того, она указала, что тогда же было принято решение сопровождать его жестом «поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы», которым коллаборационисты салютовали вермахту и частям СС.

Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это «как бы в шутку», не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму, — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Накануне в Сети появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе, предположительно, произнес вторую часть украинского националистического лозунга по просьбе фаната. Ответ артиста не слышен, поскольку при этом он убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его красавчиком.

Поступок Меладзе возмутил российских политиков. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить его всех имеющихся званий, а сенатор Елена Афанасьева — российского гражданства. Юрист Александр Хаминский заявил, что артисту с большой долей вероятности грозит признание иноагентом, если экспертиза видео подтвердит, что он произнес националистический лозунг.